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Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 21 людини

П'ятниця, 19 серпня 2022, 15:01
Розбір завалів, ДСНС

Станом на 13:00 відомо про ще двох загиблих у Слобідському районі Харкова після влучання російської ракети 18 серпня у гуртожиток. Загальна кількість жертв збільшилася до 21 людини.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини. Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)".

Деталі: За словами рятувальників, пошуково-рятувальні роботи у Слобідському районі завершені. 

Передісторія: 

  • На світанку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову, влучивши по Слобідському та Холодногірському районах. Сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.
  • 19 серпня близько 11:00 начальник поліції Харківській області повідомляв про 4 загиблих внаслідок удару по Слобідському району.

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Теми: Харківжертви
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