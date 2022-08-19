Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 21 людини
П'ятниця, 19 серпня 2022, 15:01
Станом на 13:00 відомо про ще двох загиблих у Слобідському районі Харкова після влучання російської ракети 18 серпня у гуртожиток. Загальна кількість жертв збільшилася до 21 людини.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно: "9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини. Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)".
Деталі: За словами рятувальників, пошуково-рятувальні роботи у Слобідському районі завершені.
Передісторія:
- На світанку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову, влучивши по Слобідському та Холодногірському районах. Сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.
- 19 серпня близько 11:00 начальник поліції Харківській області повідомляв про 4 загиблих внаслідок удару по Слобідському району.