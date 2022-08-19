Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 21 людини

Станом на 13:00 відомо про ще двох загиблих у Слобідському районі Харкова після влучання російської ракети 18 серпня у гуртожиток. Загальна кількість жертв збільшилася до 21 людини.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини. Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)".

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Деталі: За словами рятувальників, пошуково-рятувальні роботи у Слобідському районі завершені.

Передісторія:

На світанку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову, влучивши по Слобідському та Холодногірському районах. Сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.

19 серпня близько 11:00 начальник поліції Харківській області повідомляв про 4 загиблих внаслідок удару по Слобідському району.