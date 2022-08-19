Обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилася до 19 людей

Внаслідок ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня загинули щонайменше 19 людей та ще 42 отримали поранення.

Джерело: Інтерфакс з посилання на заяву начальника поліції Харківській області Володимира Тимошка

Дослівно Тимошенко: "Триває розбір завалів у Слобідському районі, можемо вважати, що під завалами перебувають іще двоє людей... Ще ми вважаємо, що там (на Салтівці – ред), швидше за все, людей немає".

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Деталі: За його словами, загальна кількість загиблих збільшилася з 17 до 19 осіб. Наразі відомо про 15 загиблих та 20 поранених у Салтівському районі, а також про 4 загиблих та 22 поранених у Слобідському районі.

Передісторія:

Близько 21:30 у середу російська ракета влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа.

Кількість внаслідок ракетного удару по Салтівському району Харкова зросла до 12 людей.

Кількість загиблих через обстріл окупантами Слобідського району Харкова зранку 18 серпня збільшилась до 3 людей.