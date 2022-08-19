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Обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилася до 19 людей

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 11:39
Обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилася до 19 людей
Наслідки обстрілів Слобідського району Харкова, ДСНС

Внаслідок ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня загинули щонайменше 19 людей та ще 42 отримали поранення. 

Джерело: Інтерфакс з посилання на заяву начальника поліції Харківській області Володимира Тимошка

Дослівно Тимошенко: "Триває розбір завалів у Слобідському районі, можемо вважати, що під завалами перебувають іще двоє людей... Ще ми вважаємо, що там (на Салтівці – ред), швидше за все, людей немає".

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Деталі: За його словами, загальна кількість загиблих збільшилася з 17 до 19 осіб. Наразі відомо про 15 загиблих та 20 поранених у Салтівському районі, а також про 4 загиблих та 22 поранених у Слобідському районі. 

Передісторія: 

  • Близько 21:30 у середу російська ракета влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. 
  • Кількість внаслідок ракетного удару по Салтівському району Харкова зросла до 12 людей.
  • Кількість загиблих через обстріл окупантами Слобідського району Харкова зранку 18 серпня збільшилась до 3 людей.

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Теми: Харківжертви
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