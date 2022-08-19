Ракетный удар по Харькову: количество погибших увеличилось до 21 человека

По состоянию на 13:00 известно еще о двух погибших в Слободском районе Харькова после попадания российской ракеты 18 августа в общежитие. Общее число жертв увеличилось до 21 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка. В общей сложности из-под завалов были изъяты тела 6 погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.)".

Детали: По словам спасателей, поисково-спасательные работы в Слободском районе завершены.

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