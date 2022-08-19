Ракетный удар по Харькову: количество погибших увеличилось до 21 человека

По состоянию на 13:00 известно еще о двух погибших в Слободском районе Харькова после попадания российской ракеты 18 августа в общежитие. Общее число жертв увеличилось до 21 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка. В общей сложности из-под завалов были изъяты тела 6 погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.)".

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Детали: По словам спасателей, поисково-спасательные работы в Слободском районе завершены.

Предыстория:

На рассвете 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову, попав по Слободскому и Холодногорскому районам. Произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо.

19 августа около 11:00 начальник полиции Харьковской области сообщал о четырех погибших в результате удара по Слободскому району.