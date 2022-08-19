Лукашенко переконує, що не має "жодного бажання" бомбардувати Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завив, що не планує напад і бомбардування України з білоруської території.

Джерело: провладне білоруське агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбардуватимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед".

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Деталі: При цьому Лукашенко почав пояснювати працівникам білоруських підприємств, які він відвідує, що, на його думку, Європа вже давно припинила б війну, "якби США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".

Що було раніше:

12 серпня Білорусь вкотре продовжила свої військові навчання – щонайменше до 20 серпня.

15 серпня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.