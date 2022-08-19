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Лукашенко убеждает, что у него нет "ни малейшего желания" бомбить Украину

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 15:39
Лукашенко убеждает, что у него нет ни малейшего желания бомбить Украину
Александр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует нападение и бомбардировку Украины с белорусской территории.

Источник: провластное белорусское агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего"

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Детали: При этом Лукашенко начал объяснять работникам белорусских предприятий, которые он посещает, что, по его мнению, Европа уже давно прекратила бы войну, "если бы США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

Что предшествовало

  • 12 августа Беларусь в очередной раз продлила свои военные учения – как минимум до 20 августа.
  • 15 августа мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

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Темы: войнаБеларусьУкраинаРосcия
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