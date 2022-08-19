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Путін анонсував військові навчання Росії та Казахстану

П'ятниця, 19 серпня 2022, 16:57
Путін анонсував військові навчання Росії та Казахстану
Путін і Токаєв, скриншот

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим повідомив, що обидві країни проведуть спільні військові навчання в рамках ОДКБ, коли це станеться, він не уточнив.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Активно працюють наші і міністерства, і відомства, міжправкомісія працює активно, міністерства закордонних справ, міністерства оборони разом готують різні заходи, зокрема й спільні в рамках ОДКБ навчання тощо".

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Що було раніше: За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.

Теми: РосіяКазахстанПутін
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