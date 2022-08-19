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Путин анонсировал военные учения России и Казахстана

Пятница, 19 августа 2022, 16:57
Путин анонсировал военные учения России и Казахстана
Путин и Токаев, скриншот

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым сообщил, что обе страны проведут совместные военные учения, когда это произойдет, он не уточнил.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят разные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и т.д.".

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Что предшествовало: По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.

Темы: РосcияКазахстанПутин
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