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Мужчин начнут выпускать в командировку за границу: названы условия

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 18:57
Мужчин начнут выпускать в командировку за границу: названы условия
Фото: Госспецсвязи

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 сентября мужчин смогут выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных правительством условий.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно: "С 1 сентября на портале "Дія" при помощи услуги "єВідрядження" мужчины смогут оформить разрешение на рабочую поездку за границу".

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Детали: Сообщается, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам.

В командировку смогут отправиться те, кто подал налоговую отчетность, уплатил единый социальный взнос и за семь дней до командировки внес 200 тыс. грн на счет Ощадбанка. Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн.

При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.

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Рабочая командировка может длиться не дольше семи дней.

Что предшествовало:

  • 16 августа президент Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу открыть границы для невоенных мужчин через петицию "Снятие ограничения относительно выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".
  • 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.

Темы: границаУкраинавойна
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