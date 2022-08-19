Мужчин начнут выпускать в командировку за границу: названы условия

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 сентября мужчин смогут выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных правительством условий.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно: "С 1 сентября на портале "Дія" при помощи услуги "єВідрядження" мужчины смогут оформить разрешение на рабочую поездку за границу".

Реклама:

Детали: Сообщается, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам.

В командировку смогут отправиться те, кто подал налоговую отчетность, уплатил единый социальный взнос и за семь дней до командировки внес 200 тыс. грн на счет Ощадбанка. Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн.

При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.

ВИДЕО ДНЯ

Рабочая командировка может длиться не дольше семи дней.

Что предшествовало: