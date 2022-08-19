Мужчин начнут выпускать в командировку за границу: названы условия
Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 сентября мужчин смогут выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных правительством условий.
Источник: Госспецсвязи в Telegram
Дословно: "С 1 сентября на портале "Дія" при помощи услуги "єВідрядження" мужчины смогут оформить разрешение на рабочую поездку за границу".
Детали: Сообщается, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам.
В командировку смогут отправиться те, кто подал налоговую отчетность, уплатил единый социальный взнос и за семь дней до командировки внес 200 тыс. грн на счет Ощадбанка. Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн.
При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.
Рабочая командировка может длиться не дольше семи дней.
Что предшествовало:
- 16 августа президент Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу открыть границы для невоенных мужчин из-за петиции "Снятие ограничения относительно выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".
- 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.