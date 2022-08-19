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У Євпаторії спрацювала ППО - окупанти

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 20:54
скріншот відео з соцмереж

У Євпаторії в окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, повідомили місцеві жителі та представник окупантів.

Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали

Дослівно Крючков: "У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО".

Деталі: Представник окупантів додав, що Крим нібито "під надійним захистом".

Перед цим повідомлення про роботу ППО у Євпаторії з'явилися у місцевих телеграм-каналах. Також було опубліковано відео.

Що передувало: У четвер увечері мешканці Керчі в окупованому Криму чули вибухи, окупанти заявили про спрацювання системи ППО.

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Також повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі, влада загарбників заявила, що у регіоні працює протиповітряна оборона. 

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Теми: Кримвійна
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