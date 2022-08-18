У Керчі чули вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
Мешканці Керчі в окупованому Криму в четвер увечері чули вибухи, окупанти заявили про спрацювання системи ППО.
Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали, Крим.Реалії
Дослівно Крючков: "Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає".
Деталі: Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.
Мешканці Керчі повідомили Крим.Реалії, що увечері 18 серпня чули гучні звуки, схожі на вибухи.
За даними з соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі за пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також за кілька секунд, зазначає видання.
Довідка: Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.
Що передувало: 17 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.
Передісторія:
- 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Окупанти Криму почали евакуацію людей.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ, і додав, що знищення російських складів зі зброєю триватиме до повної деокупації українських територій.
- За інформацією The New York Times, до ранкових вибухів на складі під Джанкоем в Криму причетний елітний український військовий підрозділ.
- В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці також лунали вибухи.