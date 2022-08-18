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У Керчі чули вибухи, окупанти заявили про роботу ППО

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 21:35
У Керчі чули вибухи, окупанти заявили про роботу ППО

Мешканці Керчі в окупованому Криму в четвер увечері чули вибухи, окупанти заявили про спрацювання системи ППО.

Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали, Крим.Реалії

Дослівно Крючков: "Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає".

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Деталі: Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.

Мешканці Керчі повідомили Крим.Реалії, що увечері 18 серпня чули гучні звуки, схожі на вибухи.

За даними з соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі за пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також за кілька секунд, зазначає видання.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Що передувало: 17 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

Передісторія: 

Теми: Кримвибух
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