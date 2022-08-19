В Евпатории сработала ПВО – оккупанты
В Евпатории в оккупированном Крыму предположительно сработала система ПВО, сообщили местные жители и представитель оккупантов.
Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы
Дословно Крючков: "В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО".
Детали: Представитель оккупантов добавил, что Крым якобы "под надежной защитой".
Перед этим сообщения о работе ПВО в Евпатории появились в местных телеграм-каналах. Также были опубликованы видео.
Что предшествовало: В четверг вечером жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.
Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, власти захватчиков заявили, что в регионе работает противовоздушная оборона.