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В Евпатории сработала ПВО – оккупанты

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 20:54
скриншот видео из соцсетей

В Евпатории в оккупированном Крыму предположительно сработала система ПВО, сообщили местные жители и представитель оккупантов.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы

Дословно Крючков: "В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО".

Детали: Представитель оккупантов добавил, что Крым якобы "под надежной защитой".

Перед этим сообщения о работе ПВО в Евпатории появились в местных телеграм-каналах. Также были опубликованы видео.

Что предшествовало: В четверг вечером жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

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Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, власти захватчиков заявили, что в регионе работает противовоздушная оборона.

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Темы: Крымвойна
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