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У Британії заявили, що Росія не має морального права бути в G20

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 23:16

Росія не має морального права засідати в G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.

"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20", - додали в міністерстві.

Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде Путін.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

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Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.

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Теми: Росіявійна
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