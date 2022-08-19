Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии заявили, что у России нет морального права быть в G20

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 23:16

Россия не имеет морального права заседать в G20, пока она продолжает вторжение в Украину.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине", — заявил представитель.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению рассмотрения последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Зеленский на саммите лидеров G20", - добавили в министерстве.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Раде появилась новая нардеп

видео"Понимала, что могу": украинка Бех-Романчук с рекордом стала чемпионкой Европы

дополнено Над Днепром работала ПВО: сбили 4 ракеты "Калибр"

фото, видео В Севастополе снова "бавовна": оккупанты говорят – над крышей штаба ЧФ сбили беспилотник

ISW сообщил, где Россия собирается разворачивать свои "добровольческие подразделения"

Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага – командование "Юг"

Все новости...
Росcия
Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ
Кипр и Греция выступают против запрета выдачи виз россиянам
Как Россия шантажирует Европу газом, чтобы снизить уровень поддержки Украины? Говорим с эксперткой Еленой Павленко
Последние новости
13:48
На Западе заговорили о 5-й статье договора НАТО в случае аварии на ЗАЭС
13:33
Средневзвешенная цена экспортной электроэнергии в ЕС выросла в 1,5 раза
13:15
Россияне попали в пятиэтажку в Николаевской области, 7 раненых - ОВА
13:13
Кабмин разрешил пользоваться документами из приложения "Дия" в других странах: список
13:03
Визовые санкции ЕС: Португалия не поддерживает "наказание российского народа"
13:01
Премьер Эстонии в день восстановления независимости страны призвала поддержать Украину
12:53
фотоАгенты РФ пытались устроиться в ВСУ – их задержали
12:47
видеоВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр
12:16
Wizz Air из-за критики приостанавливает возобновление рейсов Москвы в Абу-Даби
12:13
В Минздраве объяснили, кому нужно проходить медосмотр перед учебным годом
Все новости...