В Британии заявили, что у России нет морального права быть в G20

Россия не имеет морального права заседать в G20, пока она продолжает вторжение в Украину.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине", — заявил представитель.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению рассмотрения последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Зеленский на саммите лидеров G20", - добавили в министерстве.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

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Президент Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.