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Наступні місяці будуть вирішальними – Єрмак

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:15
Наступні місяці будуть вирішальними – Єрмак
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні з Росією.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю японському медіа NHK

Деталі: За його словами, ЗСУ активізують контрнаступ на півдні та планують відвоювати сто відсотків окупованих територій. Україна робить все можливе, щоб досягти цієї мети до настання зими. На його думку, наступні кілька місяців будуть вирішальними.

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Пряма мова: "У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з погляду своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

Передісторія:

  • Аналітики американського Інституту дослідження війни вважають, що українські сили розпочали контрнаступ у Херсонській області.
  • За даними розвідки, наступ ЗСУ змушують Росію стягувати війська до Херсона та Запорізької області.
  • У РНБО також вважають, що російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема Херсонську область.

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Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентавійна
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