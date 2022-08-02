Наступні місяці будуть вирішальними – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні з Росією.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю японському медіа NHK

Деталі: За його словами, ЗСУ активізують контрнаступ на півдні та планують відвоювати сто відсотків окупованих територій. Україна робить все можливе, щоб досягти цієї мети до настання зими. На його думку, наступні кілька місяців будуть вирішальними.

Пряма мова: "У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з погляду своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

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