Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наступні місяці будуть вирішальними – Єрмак

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:15
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні з Росією.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю японському медіа NHK

Деталі: За його словами, ЗСУ активізують контрнаступ на півдні та планують відвоювати сто відсотків окупованих територій. Україна робить все можливе, щоб досягти цієї мети до настання зими. На його думку, наступні кілька місяців будуть вирішальними.

Пряма мова: "У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з погляду своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

Передісторія:

  • Аналітики американського Інституту дослідження війни вважають, що українські сили розпочали контрнаступ у Херсонській області.
  • За даними розвідки, наступ ЗСУ змушують Росію стягувати війська до Херсона та Запорізької області.
  • У РНБО також вважають, що російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема Херсонську область.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

відео, фотоЛітак Пелосі приземлився на Тайвані

У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Усі новини...
Андрій Єрмак
Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння через зосередження влади в руках Єрмака
Конгресвумен Спартц хоче від Зеленського відповідей щодо Єрмака
ОПУ про удар по Одесі: Найкраща гарантія безпеки – більше зброї для України
Останні новини
22:03
Дружина президента Ірландії не розуміє, чому її критикують за підтримку "припинення вогню" в Україні
21:54
Росія назвала "явною провокацією" США візит Пелосі на Тайвань
21:52
ЄС наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
21:44
У Миколаєві лунають вибухи
21:43
Хроніки війни. Головні події 160 дня опору ворогу
21:37
фотоДо Туреччини прибуло перше судно з українським зерном
21:21
В ОП назвали рішення РФ щодо "Азову" правовим нонсенсом
21:18
Влада Львівщини: в результаті обстрілу було 2 вибухи у військовій частині
21:05
Нафтогаз знову проситиме кредиторів про відтермінування сплати боргу
20:52
Кількість учасників саміту Кримської платформи збільшиться – ОП
Усі новини...