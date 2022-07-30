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"Азов" – Путіну: Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 19:07
Азов – Путіну: Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами
Микита Надточій, скріншот відео

У полку "Азов" після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці заявляють, що президент РФ Володимир Путін буде страчений за рішенням міжнародного трибуналу.

Джерело: заява т.в.о. командира полку "Азов" Микити Надточія щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці

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Пряма мова: "Добу вони (росіяни – ред.) брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства (РФ у Британії – ред.).

Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в домі повішеного про мотузку не говорять.

Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами. Все, як ви любите, з усіма довідками та печатками, за рішенням міжнародного трибуналу. Варварську недоімперію буде зруйновано".

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Деталі: Надточій зазначив, що в "Азові" розцінюють удар РФ по Оленівці як акт публічної страти, який Росія здійснила від безкарності.

"Ми, "Азов", Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам’ятала раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання", – обіцяє він.

Що передувало: 29 липня підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті. В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Теми: Азов полоненіПутін
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