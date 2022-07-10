Окупанти хочуть стратити двох "азовців"
Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.
Джерело: російські пропагандисти, співрозмовник УП у розвідці
Деталі: Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").
За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.
Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.
Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас жодних доказів та подробиць не повідомляють.
Довідково: Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.
- 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".