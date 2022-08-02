Точні удари HIMARS по цілям: Росія звинуватила США в участі у війні

Міністерство оборони Росії звинуватило США в участі у війні на боці України, оскільки, як там кажуть, з Вашингтоном узгоджуються цілі, по яких б’ють реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова

Деталі: Конашенков послався на слова заступника голови військової розвідки Вадима Скібіцького, який начебто сказав "The Telegraph", що перед запусками ракет HIMARS між представниками розвідслужб України та США йдуть консультації, "які дозволяють Вашингтону зупинити будь-які атаки, якщо вони незадоволені метою".

Пряма мова Конашенкова: "Все це незаперечно доводить, що Вашингтон, попри заяви Білого Дому та Пентагону, безпосередньо залучений до конфлікту в Україні".

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