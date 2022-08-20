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Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 01:08
фото: Getty Images

Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги.

Джерело: сайт уряду Німеччини

Деталі: Загалом Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD, загалом – 15 таких установок.

Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням (загалом – їх буде 44).

Також Німеччина анонсує передачу:

  • 20 70-мм ракетних установок на пікапах з 2 000 ракетами та лазерним освітленням цілей;
  • 1592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
  • 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
  • 60200 патронів калібру 40 мм;
  • 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
  • 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
  • 30 кулеметів MG-3;
  • 6 підйомно-транспортних машин.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача", – зазначають у повідомленні.

Що передувало: Видання Die Welt повідомляло, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уряд ФРН 13 липня оприлюднив список летальної та нелетальної допомоги Україні, що включає озброєння, боєприпаси, пальне, медичні засоби, обмундирування, намети й спальники тощо.

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Теми: Німеччиназброя
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