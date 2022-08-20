Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи.

Источник: сайт правительства Германии

Детали: В целом Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD, всего – 15 таких установок.

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Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением (в общей сложности – их будет 44).

Также Германия анонсирует передачу:

20 70-мм ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами и лазерным освещением целей;

1592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;

255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;

60 200 патронов калибра 40 мм;

40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;

12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

30 пулеметов MG-3;

6 подъемно-транспортных машин.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача", - отмечают в сообщении.

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Что предшествовало: Издание Die Welt сообщало, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

Напомним: Правительство ФРГ 13 июля обнародовало список летальной и нелетальной помощи Украине, который включает вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские средства, обмундирование, палатки и спальники и прочее.