ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

На півдні України загалом і в Херсоні зокрема загарбники мають намір розгорнути так звані добровольчі підрозділи.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.

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За даними інституту, "українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, незважаючи на те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздутими".

Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела в основному повідомляли та поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказує на паніку в Росії.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаюче занепокоєння російської влади та цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

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Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася, незважаючи на заяви Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Ключові висновки аналітиків інституту: