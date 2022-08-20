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ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 04:24
ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої добровольчі підрозділи
Війська РФ, фото: AFP/Getty Images

На півдні України загалом і в Херсоні зокрема загарбники мають намір розгорнути так звані добровольчі підрозділи.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.

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За даними інституту, "українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, незважаючи на те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздутими".

Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела в основному повідомляли та поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказує на паніку в Росії.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаюче занепокоєння російської влади та цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

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Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася, незважаючи на заяви Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці російських тилових районів.
  • Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня залишалася відносно незмінною, незважаючи на заяви Росії про те, що українські сили влаштують на станції провокацію.
  • Ймовірно, російська влада готує показові суди над українськими захисниками "Азовсталі" до Дня Незалежності України з метою подальшого закріплення окупаційного контролю над окупованими територіями України та створення умов для деморалізації українських військ.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на південний захід і південний схід від Ізюма, на схід від Сіверська та на південь і схід від Бахмута.
  • Окупанти провели численні безуспішні наземні штурми населених пунктів Південного напрямку.
  • Росія продовжує формувати регіональні так звані добровольчі підрозділи і, ймовірно, розгорне багато з них у Херсоні та на півдні України у складі 3-го армійського корпусу.
  • Російська окупаційна влада посилює контроль над освітньою інфраструктурою на окупованих територіях, готуючись до наближення навчального року, і, можливо, відправляє українських дітей до Росії в рамках кампанії репопуляції.

Теми: РосіявійнаХерсон
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