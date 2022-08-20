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ISW сообщил, где Россия собирается разворачивать свои "добровольческие подразделения"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 04:24
ISW сообщил, где Россия собирается разворачивать свои добровольческие подразделения
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

На юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей видимости, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

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По данным института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов.
  • Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа оставалась относительно неизменной, несмотря на заявления России, что украинские силы устроят на станции провокацию.
  • Вероятно, российские власти готовят показательные суды над украинскими защитниками "Азовстали" ко Дню Независимости Украины с целью дальнейшего закрепления оккупационного контроля над оккупированными территориями Украины и создания условий для деморализации украинских войск.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к востоку от Северского и к югу и востоку от Бахмута.
  • Оккупанты провели многочисленные безуспешные наземные штурмы населенных пунктов Южного направления.
  • Россия продолжает формировать региональные так называемые добровольческие подразделения и, вероятно, развернет многие в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.
  • Российские оккупационные власти усиливают контроль над образовательной инфраструктурой на оккупированных территориях, готовясь к приближению учебного года, и, возможно, отправляют украинских детей в Россию в рамках кампании репопуляции.

Темы: РосcиявойнаХерсон
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