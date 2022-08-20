ISW сообщил, где Россия собирается разворачивать свои "добровольческие подразделения"

На юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей видимости, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

По данным института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

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Ключевые выводы аналитиков института: