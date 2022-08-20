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ISW сообщил, где Россия собирается разворачивать свои "добровольческие подразделения"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 04:24
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

На юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей видимости, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

По данным института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

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Ключевые выводы аналитиков института:

  • Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов.
  • Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа оставалась относительно неизменной, несмотря на заявления России, что украинские силы устроят на станции провокацию.
  • Вероятно, российские власти готовят показательные суды над украинскими защитниками "Азовстали" ко Дню Независимости Украины с целью дальнейшего закрепления оккупационного контроля над оккупированными территориями Украины и создания условий для деморализации украинских войск.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к востоку от Северского и к югу и востоку от Бахмута.
  • Оккупанты провели многочисленные безуспешные наземные штурмы населенных пунктов Южного направления.
  • Россия продолжает формировать региональные так называемые добровольческие подразделения и, вероятно, развернет многие в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.
  • Российские оккупационные власти усиливают контроль над образовательной инфраструктурой на оккупированных территориях, готовясь к приближению учебного года, и, возможно, отправляют украинских детей в Россию в рамках кампании репопуляции.

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Темы: РосcиявойнаХерсон
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