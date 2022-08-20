Поблизу Євпаторії також пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Заозерному та Севастополі. Скриншот з google.maps

У селищі Заозерне, що поблизу Євпаторії, також чули вибухи; окупаційна влада повідоамила, що працювала система ППО і ціль уражена.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Чубарова: "Над селищем Заозерне (передмістя Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що росіяни відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці".

Деталі: Водночас так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у Західному Криму спрацювала система ППО і ціль була уражена.

За його словами, постраждалих та пошкоджень немає.

Аксьонов закликав мешканців зберігати спокій та "довіряти лише офіційній інформації".

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