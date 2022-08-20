Вблизи Евпатории также прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Заозерном и Севастополе. Скриншот из google.maps

В поселке Заозерное, что вблизи Евпатории, также слышали взрывы; оккупационные власти сообщили, что работала система ПВО и цель поражена.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь Чубарова: "Над поселком Заозерное (пригород Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что россияне отбиваются от беспилотника. Ждем подробностей".

Детали: В то же время, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО и цель была поражена.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и "доверять только официальной информации".

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