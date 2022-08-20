Вблизи Евпатории также прогремели взрывы
Суббота, 20 августа 2022, 10:11
В поселке Заозерное, что вблизи Евпатории, также слышали взрывы; оккупационные власти сообщили, что работала система ПВО и цель поражена.
Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов в Telegram
Прямая речь Чубарова: "Над поселком Заозерное (пригород Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что россияне отбиваются от беспилотника. Ждем подробностей".
Детали: В то же время, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО и цель была поражена.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и "доверять только официальной информации".
Предыстория:
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