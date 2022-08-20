В Раде появилась новая нардеп

В парламент зашла новая народная депутат от "Слуги народа" Валентина Короленко.

Источник: ЦИК

Дословно: "Комиссия признала Валентину Короленко избранной народным депутатом (№145 в избирательном списке партии "Слуга народа")".

Детали: ЦИК сообщает, что №142 в избирательном списке партии "Слуга народа" Артем Михайлюк отказался от депутатского мандата

Между тем, комиссия отменила регистрацию Дмитрий Ермоленко как кандидата в народные депутаты по его же заявлению.

Справка: В сети сообщается, что Короленко родилась в 1984 году в Кривом Роге.

Короленко работала на разных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

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Этому предшествовало: 27 июля президент Владимир Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина – и в этот же день Верховная Рада поддержала это.