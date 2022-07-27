Рада дала добро на призначення Костіна генпрокурором

Костін у Раді. фото з телеграм-каналу нардепа у Железняка

Верховна Рада дала згоду на призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна новим генеральним прокурором України.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців".

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Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

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Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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