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Зенітники "додали до купи металолому" ще три російські БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 14:56
Зенітники додали до купи металолому ще три російські БПЛА
БПЛА "ФОРПОСТ". ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ DFNC.RU

Лише за пів дня 20 серпня зенітники повітряного командування "Центр" збили три російські безпілотники.

Джерело: Повітряне командування "Центр"

Деталі: Лише під час останньої тривоги зеніті ракетні розрахунки знищили 2 БПЛА. Ще один – вранці.

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Дослівно: "Воїни-зенітники знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо.

Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому".

Нагадаємо: За даними Генштабу, 19 серпня збили 8 безпілотників. 

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Теми: Збройні силивійна
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