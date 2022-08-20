Зенітники "додали до купи металолому" ще три російські БПЛА

Лише за пів дня 20 серпня зенітники повітряного командування "Центр" збили три російські безпілотники.

Джерело: Повітряне командування "Центр"

Деталі: Лише під час останньої тривоги зеніті ракетні розрахунки знищили 2 БПЛА. Ще один – вранці.

Дослівно: "Воїни-зенітники знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо.

Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому".

Нагадаємо: За даними Генштабу, 19 серпня збили 8 безпілотників.