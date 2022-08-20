Зенітники "додали до купи металолому" ще три російські БПЛА
Субота, 20 серпня 2022, 14:56
Лише за пів дня 20 серпня зенітники повітряного командування "Центр" збили три російські безпілотники.
Джерело: Повітряне командування "Центр"
Деталі: Лише під час останньої тривоги зеніті ракетні розрахунки знищили 2 БПЛА. Ще один – вранці.
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Дослівно: "Воїни-зенітники знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо.
Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому".
Нагадаємо: За даними Генштабу, 19 серпня збили 8 безпілотників.
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