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Зенитчики "добавили к куче металлолома" еще три российских БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 14:56
Зенитчики добавили к куче металлолома еще три российских БПЛА
БПЛА "ФОРПОСТ". ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА DFNC.RU

Только за пол дня 20 августа зенитчики воздушного командования "Центр" сбили три российских беспилотника.

Источник: Воздушное командование "Центр"

Детали: Лишь во время последней тревоги зените ракетные расчеты уничтожили 2 БПЛА. Еще один – утром.

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Дословно: "Воины-зенитчики уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля Украинское небо.

Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома".

Напомним: По данным Генштаба, 19 августа сбили 8 беспилотников.

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Темы: Вооруженные силывойна
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