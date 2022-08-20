Зенитчики "добавили к куче металлолома" еще три российских БПЛА
Суббота, 20 августа 2022, 14:56
Только за пол дня 20 августа зенитчики воздушного командования "Центр" сбили три российских беспилотника.
Источник: Воздушное командование "Центр"
Детали: Лишь во время последней тревоги зените ракетные расчеты уничтожили 2 БПЛА. Еще один – утром.
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Дословно: "Воины-зенитчики уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля Украинское небо.
Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома".
Напомним: По данным Генштаба, 19 августа сбили 8 беспилотников.
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