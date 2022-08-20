ЗМІ: У Маріуполі хотіли підірвати окупаційного "мера"

івашенко, фото з його телеграм-каналу

ЗМІ повідомляють, що в окупованому Маріуполі хотіли підірвати призначеного Росією "мера" міста Костянтина Івашенка.

Джерело: "РИА Новости", "Настоящее время" з посиланням на пропагандиста Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії

Деталі: Повідомляється, що в окупованому Маріуполі вчинено замах на Івашенка.

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Пристрій нібито було закладено на в'їзді до зоопарку, куди їхав Іващенко.

За словами кремлівських ЗМІ, спробу замаху нібито "вчинено біля в'їзду до міського зоопарку", постраждалих немає, територію оточено співробітниками правоохоронних органів.

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