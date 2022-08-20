ЗМІ: У Маріуполі хотіли підірвати окупаційного "мера"

івашенко, фото з його телеграм-каналу

ЗМІ повідомляють, що в окупованому Маріуполі хотіли підірвати призначеного Росією "мера" міста Костянтина Івашенка.

Джерело: "РИА Новости", "Настоящее время" з посиланням на пропагандиста Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії

Деталі: Повідомляється, що в окупованому Маріуполі вчинено замах на Івашенка.

Пристрій нібито було закладено на в'їзді до зоопарку, куди їхав Іващенко.

За словами кремлівських ЗМІ, спробу замаху нібито "вчинено біля в'їзду до міського зоопарку", постраждалих немає, територію оточено співробітниками правоохоронних органів.

Нагадаємо:

22 червня росЗМІ повідомили про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці як "голови ОВА" Юрія Турульова. Зазначалося, що Турульов отримав легкі поранення.

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвали автомобіль народного депутата і колаборанта Олексія Ковальова. Про те, чи постраждав зрадник, і в якому він стані, на той момент не було відомо.