В Мариуполе хотели подорвать оккупационного "мэра" – СМИ

ивашенко, фото из его телеграмм-канала

СМИ сообщают, что в оккупированном Мариуполе хотели подорвать назначенного Россией "мэра" города Константина Ивашенко.

Источник: "РИА Новости", "Настоящее время" со ссылкой на пропагандиста Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Детали: Сообщается, что в оккупированном Мариуполе совершено покушение на Ивашенко.

Устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко.

По словам кремлёвских СМИ, попытка покушения якобы "совершена у въезда в городской зоопарк", пострадавших нет, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Предыстория:

22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.

В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.