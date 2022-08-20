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В Мариуполе хотели подорвать оккупационного "мэра" – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 16:59
ивашенко, фото из его телеграмм-канала

СМИ сообщают, что в оккупированном Мариуполе хотели подорвать назначенного Россией "мэра" города Константина Ивашенко.

Источник: "РИА Новости", "Настоящее время"  со ссылкой на пропагандиста Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Детали: Сообщается, что в оккупированном Мариуполе совершено покушение на Ивашенко.

Устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко.

По словам кремлёвских СМИ, попытка покушения якобы "совершена у въезда в городской зоопарк", пострадавших нет, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Предыстория:

  • 22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.
  • В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.

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Темы: Мариупольколлаборационизмгосизмена
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