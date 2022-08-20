Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе хотели подорвать оккупационного "мэра" – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 16:59
В Мариуполе хотели подорвать оккупационного мэра – СМИ
ивашенко, фото из его телеграмм-канала

СМИ сообщают, что в оккупированном Мариуполе хотели подорвать назначенного Россией "мэра" города Константина Ивашенко.

Источник: "РИА Новости", "Настоящее время"  со ссылкой на пропагандиста Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Детали: Сообщается, что в оккупированном Мариуполе совершено покушение на Ивашенко.

Реклама:

Устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко.

По словам кремлёвских СМИ, попытка покушения якобы "совершена у въезда в городской зоопарк", пострадавших нет, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.
  • В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.

Темы: Мариупольколлаборационизмгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: