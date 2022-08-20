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Коллаборанту Сальдо, об отравлении которого заявила РФ, якобы стало лучше

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 18:14
Коллаборанту Сальдо, об отравлении которого заявила РФ, якобы стало лучше
ГАУЛЯЙТЕР ВЛАДИМИР САЛЬДО. СКРИНШОТ

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, который ранее был госпитализирован и об отравлении которого в субботу заявило Минобороны РФ, якобы чувствует себя лучше.

Источник: сообщение в телеграм-канале Сальдо

Дословно: "По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

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Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию".

Детали: В сообщении указывается, что лечение Сальдо проводят "наиболее компетентные специалисты" московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику. Выздоровление и углублённое медицинское обследование продолжаются", - заявили на странице коллаборанта.

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Что предшествовало: Ранее в субботу Минобороны РФ заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.

Также оккупанты заявили, что решили провести дополнительное расследование "отравления боевыми отравляющими веществами" так называемого "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо.

5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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