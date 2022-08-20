Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборанту Сальдо, об отравлении которого заявила РФ, якобы стало лучше

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 18:14
ГАУЛЯЙТЕР ВЛАДИМИР САЛЬДО. СКРИНШОТ

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, который ранее был госпитализирован и об отравлении которого в субботу заявило Минобороны РФ, якобы чувствует себя лучше.

Источник: сообщение в телеграм-канале Сальдо

Дословно: "По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию".

Детали: В сообщении указывается, что лечение Сальдо проводят "наиболее компетентные специалисты" московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику. Выздоровление и углублённое медицинское обследование продолжаются", - заявили на странице коллаборанта.

Что предшествовало: Ранее в субботу Минобороны РФ заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.

ВИДЕО ДНЯ

Также оккупанты заявили, что решили провести дополнительное расследование "отравления боевыми отравляющими веществами" так называемого "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо.

5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым

Усик во второй раз победил Джошуа

СМИ: Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина"

На Харьковщине на День независимости будет длительный комендантский час

Зеленский: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое

МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ за скандальный твит об украинцах

Все новости...
Херсонская область
Херсонщина: оккупанты угрожают родителям, которые не хотят пускать детей в захваченные россиянами школы
Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики – ОВА
По всей Херсонщине бои, из России обстреливают Черниговщину и Сумщину – ОВА
Последние новости
08:28
По Одесщине россияне ударили пятью ракетами, два "Калибра" сбиты
07:45
Усик собирается сразиться либо с Тайсоном Фьюри, либо вообще ни с кем
07:16
Сводка Генштаба: РФ перебрасывает ПВО в Беларусь
06:30
ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым
05:45
Россия увеличила свое присутствие в Черном море
04:44
Хмельницкая область: Местный составил для россиян план наступления на Хмельницкий, ему грозит пожизненное
04:00
Албания арестовала трех граждан Украины и РФ — они пытались проникнуть на военный завод
03:29
Зеленский поздравил Усика: "Трудная, но нужная победа"
02:58
ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке
02:08
Усик во второй раз победил Джошуа
Все новости...