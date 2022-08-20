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На заході Криму спрацювала ППО – окупанти

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 21:17
Оленівка в Криму

У селі Оленівка у Чорноморському районі на заході окупованого Криму в суботу ввечері спрацювала система ППО.

Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали

Дослівно Крючков: "Крим. Оленівка. Дві години тому на околицях відпрацювала система ППО".

Деталі: Представник окупантів також опублікував відео, ймовірно, зняте в суботу ввечері в Оленівці на фестивалі "Екстрім-Крим", де показано велике скупчення людей.

Водночас, за повідомленням одного з місцевих телеграм-каналів, система ППО над Оленівкою спрацювала двічі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 20 серпня знову пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

У селищі Заозерне, що поблизу Євпаторії, також у суботу зранку чули вибухи. Окупаційна влада повідомила, що працювала система ППО і ціль уражена.

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Теми: Кримвійна
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