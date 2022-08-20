На заході Криму спрацювала ППО – окупанти
У селі Оленівка у Чорноморському районі на заході окупованого Криму в суботу ввечері спрацювала система ППО.
Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали
Дослівно Крючков: "Крим. Оленівка. Дві години тому на околицях відпрацювала система ППО".
Деталі: Представник окупантів також опублікував відео, ймовірно, зняте в суботу ввечері в Оленівці на фестивалі "Екстрім-Крим", де показано велике скупчення людей.
Водночас, за повідомленням одного з місцевих телеграм-каналів, система ППО над Оленівкою спрацювала двічі.
Що передувало: Вранці 20 серпня знову пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.
У селищі Заозерне, що поблизу Євпаторії, також у суботу зранку чули вибухи. Окупаційна влада повідомила, що працювала система ППО і ціль уражена.