На западе Крыма сработала ПВО – оккупанты

В селе Оленевка в Черноморском районе на западе оккупированного Крыма в субботу вечером сработала система ПВО.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы

Дословно Крючков: "Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО".

Детали: Представитель оккупантов также опубликовал видео, предположительно снятое в субботу вечером в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым", где показано большое скопление людей.

В то же время, по сообщению одного из местных телеграм-каналов, система ПВО над Оленевкой сработала дважды.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 20 августа снова прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

В поселке Заозерное, что вблизи Евпатории, в субботу утром также слышали взрывы. Оккупационные власти сообщили, что работала система ПВО и цель поражена.