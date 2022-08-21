Усик во второй раз победил Джошуа
Воскресенье, 21 августа 2022, 02:08
Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа.
Источник: Суспильне, Sport.ua, Hromadske
Детали: Усик закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
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Отмечается, что определять победителя пришлось судейскими записками – за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут. Они раздельным решением определили победителем Усика.
Поединок состоялся в Джидде, Саудовская Аравия.
Напомним: В ночь на 26 сентября Усик побил Джошуа в боксерском противостоянии в Лондоне, отобрав у него пояса чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Джошуа задействовал пункт о матче-реванше.
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