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Усик во второй раз победил Джошуа

Анастасия КалатурВоскресенье, 21 августа 2022, 02:08
ФОТО: GETTY

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа.

Источник: СуспильнеSport.ua, Hromadske

Детали: Усик закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Отмечается, что определять победителя пришлось судейскими записками – за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут. Они раздельным решением определили победителем Усика.

Поединок состоялся в Джидде, Саудовская Аравия.

Напомним: В ночь на 26 сентября Усик побил Джошуа в боксерском противостоянии в Лондоне, отобрав у него пояса чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Джошуа задействовал пункт о матче-реванше.

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Темы: спорт
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