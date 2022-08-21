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Россияне усилили террор гражданских в Херсонской области - облсовет

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 11:13
Россияне усилили террор гражданских в Херсонской области - облсовет
фото ТАСС

В последние недели в Херсонской области российские захватчики усилили масштаб фильтрационных мероприятий, количество людей, которых похищают оккупанты, увеличивается.

Источник: зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Количество похищенных российскими захватчиками жителей Херсонщины увеличилось в разы. Под ударом – волонтеры, работающие на захваченных территориях, главы ОСМД, которые отказываются от сотрудничества с оккупантами".

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Детали: При этом если захватчики хотят заставить сотрудничать, скажем, супругов, то забрать могут обоих, объясняет Соболевский.

По его словам, сейчас опасно оставаться на захваченных территориях учителям. Те работники сферы образования, которые остались на захваченных территориях, будут получать выплаты за простой, их социальные права защищены, в условиях оккупации они не могут работать: ни вести уроки онлайн, ни как репетиторы.

Напомним: Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что 21 августа в автомобильной очереди в Васильевке умерла женщина, пытавшаяся выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

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По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

Темы: Херсонская область
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