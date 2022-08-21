Святкові дні серпня: поліція дала безпекову пораду українцям

На час посиленої безпекової ситуації – у святкові дні 23-25 серпня – правоохоронці закликають українців дотримуватись умов повітряної тривоги і обов’язково ховатись в укриття.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону 21 серпня

Деталі: За словами Білошицького, поліцейські підрозділи відповідно будуть стежити за порядком і здійснювати безпекові заходи.

Реклама:

Громадян просять заздалегідь дізнаватись про місцезнаходження укриттів при плануванні своїх маршрутів пересування.

Пряма мова: " Що стосується порад громадянам на ці дні… перш за все при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов’язковому порядку, заздалегідь дізнавайтеся, де є місця укриття, щоби у випадку коли лунає сигнал повітряної тривоги ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття.

Відповідно сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно і безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У відеозверненні 20 серпня президент Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія може збільшити на День Незалежності кількість ракетних обстрілів певних українських міст.

На Харківщині, яка страждає від ворожих обстрілів постійно, на День незалежності запровадять подовжену комендантську годину з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

Довідково: 23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. 24 серпня 2022 року виповнюється 31 рік незалежності української держави.