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Праздничные дни августа: полиция дала украинцам совет по безопасности

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 11:56
Праздничные дни августа: полиция дала украинцам совет по безопасности
фото Житомир Info

На время усиленной ситуации безопасности – в праздничные дни 23-25 ​​августа – правоохранители призывают украинцев соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона 21 августа

Детали: По словам Белошицкого, полицейские подразделения соответственно будут следить за порядком и осуществлять меры безопасности.

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Граждан просят заранее узнавать местонахождение укрытий при планировании своих маршрутов передвижения.

Прямая речь: "Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия.

Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя".

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Что предшествовало: В видеообращении 20 августа президент Владимир Зеленский отметил, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия может увеличить на День независимости количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов.

В Харьковской области, которая страдает от вражеских обстрелов постоянно, в День независимости введут усиленный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

Справка: 23 августа в Украине отмечается День государственного флага. 24 августа 2022 исполняется 31 год независимости украинского государства.

Темы: празднованияДень Независимостивойнаполиция
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