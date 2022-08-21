Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Праздничные дни августа: полиция дала украинцам совет по безопасности

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 11:56
фото Житомир Info

На время усиленной ситуации безопасности – в праздничные дни 23-25 ​​августа – правоохранители призывают украинцев соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона 21 августа

Детали: По словам Белошицкого, полицейские подразделения соответственно будут следить за порядком и осуществлять меры безопасности.

Граждан просят заранее узнавать местонахождение укрытий при планировании своих маршрутов передвижения.

Прямая речь: "Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия.

Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя".

Что предшествовало: В видеообращении 20 августа президент Владимир Зеленский отметил, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

ВИДЕО ДНЯ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия может увеличить на День независимости количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов.

В Харьковской области, которая страдает от вражеских обстрелов постоянно, в День независимости введут усиленный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

Справка: 23 августа в Украине отмечается День государственного флага. 24 августа 2022 исполняется 31 год независимости украинского государства.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: празднованияДень Независимостивойнаполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "в ближайшие 30 лет"

Все новости...
празднования
"Последний День России": У посольства РФ в Киеве провели акцию
Оккупанты хотят обстрелять толпу людей в Херсоне на праздновании "Дня России" – ОК Юг
Украина будет отмечать День государственности в День крещения Киевской Руси
Последние новости
02:00
ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300
01:29
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии
00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
23:55
дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
23:29
видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"
23:20
ВВС Британии попали в скандал: якобы отказывали некоторым новобранцам из-за квот
23:05
обновленоРоссияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек
22:46
"Этого им очень не хватало": как парикмахер волонтерит для раненых военных в Киевском госпитале
22:34
Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
22:27
Вучич: если НАТО не защитит сербов в Косово, это сделаем мы
Все новости...