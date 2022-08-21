Україна не причетна до підриву доньки Дугіна – ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому вже почали звинувачувати росіяни.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова Подоляка: "До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава".

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Деталі: За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб отримати не приховану мобілізацію, а явну.

За іншою версією радника ОП, в Росії зараз різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в середині країни.

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