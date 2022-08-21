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Україна не причетна до підриву доньки Дугіна – ОП

Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 12:02
подоляк, фото оп

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому вже почали звинувачувати росіяни.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова Подоляка: "До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава".

Деталі: За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб отримати не приховану мобілізацію, а явну.

За іншою версією радника ОП, в Росії зараз різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в середині країни.

Передісторія:

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград"
  • Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.
  • Після цього російські пропагандисти почали вимагати ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

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Теми: Росіяпропагандавійна
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