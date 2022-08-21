Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной, в чем уже начали обвинять россияне.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь Подоляка: "Ко вчерашнему подрыву (Дугиной – ред.) Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каково РФ, а тем более не террористическое государство".

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Детали: По словам Подоляка, россияне нагнетают, чтобы получить не скрытую мобилизацию, а явную.

По другой версии советника ОП, в России сейчас разные политические группировки воюют между собой для перераспределения внутреннего идеологического пространства внутри страны.

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