Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной, в чем уже начали обвинять россияне.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь Подоляка: "Ко вчерашнему подрыву (Дугиной – ред.) Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каково РФ, а тем более не террористическое государство".

Детали: По словам Подоляка, россияне нагнетают, чтобы получить не скрытую мобилизацию, а явную.

По другой версии советника ОП, в России сейчас разные политические группировки воюют между собой для перераспределения внутреннего идеологического пространства внутри страны.

Предыстория:

В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград"

Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.

После этого российские пропагандисты начали требовать ударов по центрам принятия решений в Киеве.