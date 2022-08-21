У Севастополі вранці знову пролунав вибух – ЗМІ

Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух.

Джерело: кореспондент "Крим.Реалії", "Медуза"

Деталі: Відзначається, що вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом.

За словами видання "Крим.Реалії", диму чи роботи ППО помітно не було.

Водночас російська "Медуза" пише, що за її "попередніми даними" спрацювала саме ППО.

Передісторія:

31 липня призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.

Вранці 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.