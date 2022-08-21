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У Севастополі вранці знову пролунав вибух – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 13:17
У Севастополі вранці знову пролунав вибух – ЗМІ
СЕВАСТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З WIKIPEDIA

Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух.

Джерело: кореспондент "Крим.Реалії", "Медуза"

Деталі: Відзначається, що вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом.

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За словами видання "Крим.Реалії", диму чи роботи ППО помітно не було.

Водночас російська "Медуза" пише, що за її "попередніми даними" спрацювала саме ППО.

Передісторія:

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Теми: СевастопольКримокупаціявибух
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