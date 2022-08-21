В Севастополе утром снова прозвучал взрыв – СМИ
Воскресенье, 21 августа 2022, 13:17
Утром в воскресенье 21 августа жители Севастополя снова слышали взрыв.
Источник: корреспондент "Крым.Реалии", "Медуза"
Детали: Отмечается, что взрыв прогремел примерно в 06:33 по местному времени.
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По словам издания "Крым.Реалии", дыма или работы ПВО заметно не было.
В то же время российская "Медуза" пишет, что по ее "предварительным данным" сработала именно ПВО.
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