Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Севастополе утром снова прозвучал взрыв – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 13:17
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С WIKIPEDIA

Утром в воскресенье 21 августа жители Севастополя снова слышали взрыв.

Источник: корреспондент "Крым.Реалии", "Медуза"

Детали: Отмечается, что взрыв прогремел примерно в 06:33 по местному времени.

По словам издания "Крым.Реалии", дыма или работы ПВО заметно не было.

В то же время российская "Медуза" пишет, что по ее "предварительным данным" сработала именно ПВО.

Предыстория: 

  • 31 июля назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота,в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.
  • Утром 20 августа прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СевастопольКрымоккупациявзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "в ближайшие 30 лет"

Все новости...
Севастополь
В Севастополе снова громко, оккупанты говорят о ППО
В Севастополе снова "бавовна": оккупанты говорят – над крышей штаба ЧФ сбили беспилотник
Оккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"
Последние новости
03:01
"Слидство.Инфо": Подконтрольные партии Путина "волонтеры" отправляют мариупольцев на "фильтрацию"
02:00
ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300
01:29
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии
00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
23:55
дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
23:29
видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"
23:20
ВВС Британии попали в скандал: якобы отказывали некоторым новобранцам из-за квот
23:05
обновленоРоссияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек
22:46
"Этого им очень не хватало": как парикмахер волонтерит для раненых военных в Киевском госпитале
22:34
Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Все новости...