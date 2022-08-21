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Усім співробітникам Урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – джерела

Роман Кравець, Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 14:53
Усім співробітникам Урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – джерела
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.

Джерело: співрозмовники УП в парламенті та уряді

Деталі: Зокрема, вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком колег, які задіяні по міжнародних делегаціях та підготовкою до наступного засідання.

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Інше джерело зазначило, що працівникам державних установ в Урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з‘являтися".

Довідково: В Урядовому кварталі знаходяться будівлі парламенту, ОП, Кабміну, НБУ тощо.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може здійснити особливо жорстокі дії.

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Теми: Верховна РадавійнаКиїв
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