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Всем сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют работать неделю из дома – источники

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 14:53

Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Источник: собеседники УП в парламенте и правительстве

Детали: В частности, уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию.

Другой источник отметил, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше там появляться".

Справка: В Правительственном квартале находятся здания парламента, ОП, Кабмина, НБУ и т.д.

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может осуществить особо жестокие действия.

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Темы: Верховная РадавойнаКиев
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