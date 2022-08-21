Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море – Силы обороны юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 16:39
РФ существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море – Силы обороны юга
РАКЕТА "КАЛИБР", MILITARYARMS.RU

Россияне перед Днем независимости Украины значительно увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Источник: начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможной опасности со стороны российских войск ко Дню независимости, ВМС ВСУ

Прямая речь: "Мы наблюдаем, что они (россияне – ред.) существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в том числе подводные.

Реклама:

Использование "Калибров" этой ночью может быть определенным знаком того, что они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое там еще осталось".

Детали: Гуменюк также отметила, что оккупанты будут подтягивать силы на Николаевском и Херсонском направлениях, поскольку "крепость несокрушимости Николаев, которая не дает продвинуться на юге, им очень долго не дает покоя".

"Нужно быть готовым к тому, что они могут это применить, но не поддаваться панике, не создавать никакого лишнего ажиотажа", - призвала она.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Согласно данным ВМС Вооруженных Сил Украины, последний раз 5 ракетоносителей в Черном море фиксировали 1 августа. После этого преимущественно их было 2-3, лишь в течение нескольких дней в начале августа количество ракетоносителей возрастало до четырех.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может осуществить особо жестокие действия.

По данным УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Темы: Черное моревойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Черное море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Защитники с катера подбили российский истребитель во время боя возле Змеиного – ГУР
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: