РФ существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море – Силы обороны юга

Россияне перед Днем независимости Украины значительно увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Источник: начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможной опасности со стороны российских войск ко Дню независимости, ВМС ВСУ

Прямая речь: "Мы наблюдаем, что они (россияне – ред.) существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в том числе подводные.

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Использование "Калибров" этой ночью может быть определенным знаком того, что они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое там еще осталось".

Детали: Гуменюк также отметила, что оккупанты будут подтягивать силы на Николаевском и Херсонском направлениях, поскольку "крепость несокрушимости Николаев, которая не дает продвинуться на юге, им очень долго не дает покоя".

"Нужно быть готовым к тому, что они могут это применить, но не поддаваться панике, не создавать никакого лишнего ажиотажа", - призвала она.

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Справка: Согласно данным ВМС Вооруженных Сил Украины, последний раз 5 ракетоносителей в Черном море фиксировали 1 августа. После этого преимущественно их было 2-3, лишь в течение нескольких дней в начале августа количество ракетоносителей возрастало до четырех.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может осуществить особо жестокие действия.

По данным УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.