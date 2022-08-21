Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море – Силы обороны юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 16:39
РАКЕТА "КАЛИБР", MILITARYARMS.RU

Россияне перед Днем независимости Украины значительно увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Источник: начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможной опасности со стороны российских войск ко Дню независимости, ВМС ВСУ

Прямая речь: "Мы наблюдаем, что они (россияне – ред.) существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в том числе подводные.

Использование "Калибров" этой ночью может быть определенным знаком того, что они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое там еще осталось".

Детали: Гуменюк также отметила, что оккупанты будут подтягивать силы на Николаевском и Херсонском направлениях, поскольку "крепость несокрушимости Николаев, которая не дает продвинуться на юге, им очень долго не дает покоя".

"Нужно быть готовым к тому, что они могут это применить, но не поддаваться панике, не создавать никакого лишнего ажиотажа", - призвала она.

Справка: Согласно данным ВМС Вооруженных Сил Украины, последний раз 5 ракетоносителей в Черном море фиксировали 1 августа. После этого преимущественно их было 2-3, лишь в течение нескольких дней в начале августа количество ракетоносителей возрастало до четырех.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может осуществить особо жестокие действия.

По данным УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Черное моревойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

Все новости...
Черное море
Россия увеличила свое присутствие в Черном море
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки в рамках "зерновой инициативы"
Корабли, везущие украинское зерно по морю, защищены "буферными зонами" – СМИ
Последние новости
07:05
Сводка Генштаба: Враг имеет частичный успех у Благодатного
06:31
СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю
05:30
Россияне со стороны Белгорода ударили по Харькову, есть разрушения
05:07
ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы
03:55
Россия держит наготове пять носителей "Калибров" в Черном море
03:01
"Слидство.Инфо": Подконтрольные партии Путина "волонтеры" отправляют мариупольцев на "фильтрацию"
02:00
ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300
01:29
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии
00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
23:55
дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
Все новости...