Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У різних містах Криму чули вибухи, окупанти заявили про ППО біля "Бельбека"

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 23:55
Імовірно, ПВО над Севастополем, скріншот відео з соцмереж

У неділю ввечері місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО у різних містах окупованого Криму, окупанти підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram, телеграм-канали

Дослівно Развожаєв: "Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії".

Деталі: Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".

Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.

Ввечері 20 серпня кримські окупанти заявили про роботу системи ППО у Севастополі і в селі Оленівка у Чорноморському районі на заході Криму.

За даними глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в морі біля Алупки було 6-7 "спалахів" і вибухи.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Крим
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоКомандувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого

Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа

відеоСБУ затримала корегувальників, які здавали позиції HIMARS окупантам

документУ Києві майже на тиждень заборонили масові заходи

На Луганщині окупанти готують до війни дітей і шантажують рідних – Гайдай

ISW: Росіяни навряд чи захоплять більше територій в найближчі місяці

Усі новини...
РФ частково закриває повітряний простір у 3 областях – зведення Генштабу
Німеччина схвалила продаж Україні 255 високоточних артснарядів Vulcano – ЗМІ
Росіяни вдарили ракетами по Харкову, постраждала людина
Мелітополь: партизани розправилися з окупантом, у різних районах вибухи – мер
Останні новини
13:13
Одещина: Росія зранку вдарила з винищувача
13:13
Ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили 3000 доларів за тисячу кубометрів
13:11
У Варшаві відкрили центр підтримки для українців
13:07
Марію Примаченко посмертно нагородили премією "Національна легенда України"
12:53
Автомобіль доньки Дугіна підірвали дистанційно – росЗМІ 
12:49
Росія знову обмежила обсяги транзиту нафти з Казахстану
12:40
відеоПрикордонники оприлюднили відео "демілітаризації" ворожої ППО на Харківщині
12:39
У Польщі назвали загальні обсяги допомоги, наданої Україні
12:34
Обсяг витрат на товари повернувся на довоєнний рівень – Visa
12:29
У Севастополі терміново почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів
Усі новини...