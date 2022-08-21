У різних містах Криму чули вибухи, окупанти заявили про ППО біля "Бельбека"
У неділю ввечері місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО у різних містах окупованого Криму, окупанти підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".
Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram, телеграм-канали
Дослівно Развожаєв: "Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії".
Деталі: Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".
Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.
Що передувало: Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.
Ввечері 20 серпня кримські окупанти заявили про роботу системи ППО у Севастополі і в селі Оленівка у Чорноморському районі на заході Криму.
За даними глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в морі біля Алупки було 6-7 "спалахів" і вибухи.