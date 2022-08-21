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В разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 23:55
В разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле Бельбека
Вероятно, ПВО над Севастополем, скриншот видео из соцсетей

В воскресенье вечером местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в разных городах оккупированного Крыма, оккупанты подтвердили информацию о работе ПВО возле военного аэродрома "Бельбек".

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram, телеграм-каналы

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Дословно Развожаев: "Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории".

Детали: Позже Развожаев добавил, что "системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес".

Вместе с тем, местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали о звуках взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории и Новофедоровке.

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Что предшествовало: В последние дни в оккупированном Крыму регулярно слышат звуки взрывов, срабатывает система ПВО.

Вечером 20 августа крымские оккупанты заявили о работе системы ПВО в Севастополе и в селе Оленевка в Черноморском районе на западе Крыма.

По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в море возле Алупки было 6-7 "вспышек" и взрывы.

Темы: Крым
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