В разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
В воскресенье вечером местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в разных городах оккупированного Крыма, оккупанты подтвердили информацию о работе ПВО возле военного аэродрома "Бельбек".
Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram, телеграм-каналы
Дословно Развожаев: "Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории".
Детали: Позже Развожаев добавил, что "системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес".
Вместе с тем, местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали о звуках взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории и Новофедоровке.
Что предшествовало: В последние дни в оккупированном Крыму регулярно слышат звуки взрывов, срабатывает система ПВО.
Вечером 20 августа крымские оккупанты заявили о работе системы ПВО в Севастополе и в селе Оленевка в Черноморском районе на западе Крыма.
По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в море возле Алупки было 6-7 "вспышек" и взрывы.