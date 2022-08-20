У Севастополі знову гучно, окупанти кажуть про ППО
Кримські окупанти заявили про роботу системи ППО у Севастополі у суботу ввечері.
Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram
Дослівно Развожаєв: "У Севастополі знову працює ППО.
Прохання всім зберігати спокій".
Деталі: Він також попросив менше знімати та викладати відео роботи російських систем протиповітряної оборони.
Проте відео роботи ППО в Севастополі з'явилися у місцевих телеграм-каналах.
Що передувало: У четвер російські і місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі. Влада загарбників заявила про збитий безпілотник.
У п'ятницю ввечері в Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів, голова окупаційної влади міста заявив про роботу ППО і, за попередніми даними, збитий безпілотник.
Вранці 20 серпня знову пролунав вибух у Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.