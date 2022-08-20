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У Севастополі знову гучно, окупанти кажуть про ППО

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 22:05
робота російської ППО в Севастополі, скріншот відео з соцмереж

Кримські окупанти заявили про роботу системи ППО у Севастополі у суботу ввечері.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Дослівно Развожаєв: "У Севастополі знову працює ППО.

Прохання всім зберігати спокій".

Деталі: Він також попросив менше знімати та викладати відео роботи російських систем протиповітряної оборони.

Проте відео роботи ППО в Севастополі з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер російські і місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі. Влада загарбників заявила про збитий безпілотник.

У п'ятницю ввечері в Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів, голова окупаційної влади міста заявив про роботу ППО і, за попередніми даними, збитий безпілотник.

Вранці 20 серпня знову пролунав вибух у Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

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Теми: СевастопольКримвійна
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