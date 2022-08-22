У Києві майже на тиждень заборонили масові заходи

Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві в період з 22 до 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.

Джерело: прессекретарка КМВА Катерина Даценко в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "З 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей".

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Деталі: Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста якнайменше людей.

За словами Даценко, документ надісланий до КМДА 19 серпня.

У КМВА також просять українців не ігнорувати повітряні тривоги.

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