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У Києві майже на тиждень заборонили масові заходи

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 10:25
У Києві майже на тиждень заборонили масові заходи
"парад" російської техніки на хрещатику, фото дмитра ларіна, уп

Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві в період з 22 до 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.

Джерело: прессекретарка КМВА Катерина Даценко в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "З 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей".

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Деталі: Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста якнайменше людей.

За словами Даценко, документ надісланий до КМДА 19 серпня.

У КМВА також просять українців не ігнорувати повітряні тривоги. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що цього тижня Росія може здійснити особливо жорстокі дії.
  • За даними джерел УП, працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати з дому.

Теми: КиїввійнаДень Незалежності
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