У Києві майже на тиждень заборонили масові заходи
Понеділок, 22 серпня 2022, 10:25
Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві в період з 22 до 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.
Джерело: прессекретарка КМВА Катерина Даценко в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "З 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей".
Деталі: Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста якнайменше людей.
За словами Даценко, документ надісланий до КМДА 19 серпня.
У КМВА також просять українців не ігнорувати повітряні тривоги.
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