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В Киеве почти на неделю запретили массовые мероприятия

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 10:25
"парад" российской техники на Крещатике, фото Дмитрия Ларина, уп

Киевская городская военная администрация запретила проводить массовые мероприятия в Киеве в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.

Источник: пресс-секретарь КГВА Екатерина Даценко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей".

Детали: Военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города как минимум людей.

По словам Даценко, документ направлен в КГГА 19 августа.

У КГВА также просят украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

 

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может осуществить особо жестокие действия.

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Согласно данным источников УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома.

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Темы: КиеввойнаДень Независимости
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