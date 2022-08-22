Українські повітряники збили "Алігатора" та безпілотники окупантів

У неділю українські повітряники знищили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників російських окупантів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook

Дослівно: "21 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів".

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Деталі: Українські бомбардувальники та штурмова авіація завдали близько десяти авіаударів по броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога.

Нагадаємо:

21 серпня близько 3:00 години зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр".

Раніше повідомлялося про знищення трьох ворожих безпілотників 21 серпня, якими росіяни шпигували в Херсонській області.