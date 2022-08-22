Украинские зенитчики сбили "Аллигатора" и беспилотники оккупантов

В воскресенье украинские Воздушные силы уничтожили вертолет Ка-52 и семь беспилотников российских оккупантов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно: "21 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты "Калибр" и вертолет Ка-52 российских оккупантов".

Детали: Украинские бомбардировщики и штурмовая авиация нанесли около десяти авиаударов по бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага.

Напомним: